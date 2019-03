Sci Alpino Children, in Alto Adige tre studenti molisani gareggeranno per i titoli nazionali

Pronti alla partenza in direzione Sarentino (BZ) per un grande evento sportivo nazionale i Campionati Italiani di Sci alpino Children ,i giovani atleti di Campitello Matese del Comitato Regionale molisano. Carlo Muccilli 16 anni studente di ragioneria per la categoria Ragazzi, Adelaide Lisio 13 anni, Rossella Pallotta 15 anni studentesse liceali per la categoria Allievi sono i giovanissimi che parteciperanno all'evento dopo aver ottenuto la qualificazione dalle gare Indicative e Regionali. Saranno accompagnati dal loro allenatore Manfredi Mannato.Con orgoglio l'intera comunità molisana sosterrà i suoi giovani atleti nelle gare che si terranno dal 24 al 29 Marzo 2019.