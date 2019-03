Olympia Agnonese, anche per quest'anno arriva il riconoscimento "Scuola calcio" per le attività formative

Anche quest'anno la società Olympia Agnonese settore giovanile è stata riconosciuta come SCUOLA CALCIO

Un riconoscimento che viene dato a quelle società che fanno e svolgono una programmazione didattica e tecnica a inizio anno calcistico, partecipano a tutti i campionati e attività regionale e provinciale a tutti i raduni e raggruppamenti e che hanno tutte le categorie dell'attivita di base e agonistica e precisamente:

Piccoli amici

Pulcini

Esordienti

Giovanissimi

Allievi.

Altri indispensabili elementi per l'accreditamento di una società sportiva come SCUOLA CALCIO sono

tecnici abilitati con patentino

Staff medico

organizzare della attività all' interno della scuola tipo tornei, raduni e sopratutto svolgere attività di integrazione e di prevenzione e di educare a una sana forma fisica.

Questa mattina il responsabile del settore giovanile e scolastico della Figc Molise dott. Gianfranco Piano e il responsabile dell area tecnica Roberto Barrea hanno voluto consegnare personalmente la targa di SCUOLA CALCIO e congratularsi con il presidente della società Olimpia Agnonese Marco Colaizzo e il responsabile del settore giovanile Fernando Sica.

"Un riconoscimento afferma Sica che ci ripaga dei tanti sacrifici e difficoltà che si incontrano durante tutto l'anno per svolgere nei migliori dei modi l'attività.

Un grazie di cuore va al presidente Colaizzo e alla moglie Angela, fermi sostenitori delle attività sportive per i ragazzi per l'integrazione,per la loro sana crescita e a favore delle attività sociali" e continua "Un grazie particolare va a tutti i tecnici del settore:

Fusaro Mario

Panella Vincenzo

DE Rosa Antonio

Delli Quadri Michele

Scampamorte Anna

Castagnelli Gianluca

Grazie ai dirigenti e a tutti quei genitori che collaborano attivamente per la riuscita delle attività e a tutti i genitori di Agnone e dei paesi limitrofiche credono nelle nostre attività e ci affidano i figli.

GRAZIE."