Calcio altomolisano, il Vastogirardi approda in serie D per la prima volta e con 5 giornate di anticipo

24 Marzo 2019. Giornata storica per il Vastogirardi, che dopo il 2-1 fuori casa sulla Frentania ha conquistato, con cinque giornate di anticipo, la promozione in Serie D. Meta ambita e per la prima volta raggiunta dalla società sportiva altomolisana..Nella stessa giornata il Bojano ha subito una sconfitta in casa nel match con il Real Guglionesi che ha permesso alla formazione vastese di staccare in classifica ulteriormente la squadra matesina, di ben diciotto punti, un distacco praticamente incolmabile

Ventidue vittorie, miglior attacco, miglior difesa. Un campionato, quello di Eccellenza dominato dall’inizio alla fine: il Vastogirardi può festeggiare la promozione in Serie D con cinque giornate di anticipo. Obiettivo raggiunto e più che meritato

Al presidente Di Lucente, al direttore sportivo Antonio Crudele, all’allenatore Francesco Farina e a tutti i calciatori i complimenti da tutti i tifosi ,gli sportivi, l'intera comunità di Vastogirardi.

Complimenti da Altomolise.net