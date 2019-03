Calcio Giovanile - Olympia Agnone - Fraterna Isernia 3 a 4. Mister Di Rosa: Motivati e compatti,uniti e partecipi, bravi i miei ragazzi

Campionato Regionale Giovanissimi 24 Marzo 2019 ultima di campionato Olympia Agnone - Fraterna Isernia 2 a 4

Sconfitta con onore ieri allo stadio Civitelle di Agnone per i ragazzi di Mister Di Rosa, nonostante una grandissima partita sfuma con questo risultato il sogno play off, anche perche' i ragazzi del Castel di Sangro vincono a Piedimonte Matese togliendoci le ultime residue speranze. Entrati in campo agguerriti e concentrati i granata vanno subito in vantaggio con Pallotto e dominano la gara costruendo ma sbagliando anche tanto, infatti i 4 gol avversari sono frutto di 4 errori nell'ultimo metro di porta. Nonostante la sconfitta tirando le somme possiamo dire che questi ragazzi sono cresciuti tantissimo in questo campionato esprimendo un grande gioco di squadra ma soprattutto tantissima qualità , forse una delle più belle squadre del torneo e del settore giovanile Olympia

Le considerazione di Mister Di Rosa :

< Primo tempo giocato bene ma a ritmi bassi, spettacolare l'azione del primo gol di Pallotto, scarico di Carosella, grande cambio gioco di Ionna su Pallotto che tira dritto e fa gol, quello che io ho cercato di insegnare loro realizzato alla perfezione, a dimostrazione del grande lavoro svolto. Purtroppo dobbiamo crescere molto ancora in difesa e due disattenzioni hanno dato il vantaggio agli ospiti. Secondo tempo con grinta giusta ma ripetiamo gli errori del primo tempo subendo altre due reti e sempre su errori in difesa, ottimi i gol di Colato sotto porta e ancora Pallotto , grande talento col fiuto del gol. Che dire quello che è il compito di una scuola calcio eseguito pienamente con i ragazzi sempre motivati e responsabili sempre molto uniti e partecipi come allenatore esprimo tutta la mia soddisfazione, bravi i miei ragazzi.>