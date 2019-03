Campionato regionale Allievi- Virtus Bojano - Olympia Agnone 2 - 2

Campionato regionale Allievi 24 marzo 2019 Virtus Bojano - Olympia Agnone 2 - 2

Partita sofferta dal primo minuto dai ragazzi di Mister Panella con i pari età del Bojano, comunque a metà primo tempo segna Di Pietro su tiro di punizione, ma qualche minuto prima allo scadere del primo tempo gli avversari pareggiano, il primo tempo si conclude sull'1 a 1. Nel secondo tempo i ragazzi sembrano più decisi e ordinati e segna subito Invigorito, cercano di controllare la partita fino all'ultimo minuto quando su una punizione gli avversari raggiungono il pareggio. Partita non giocata benissimo purtroppo ma con questo pareggio i ragazzi di mister Panella comunque sono quarti in classifica quindi nei play off.