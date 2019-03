Campionato Regionale Allievi Play off giornata di andata Domenica 31 Marzo 2019 OLIMPIA AGNONESE - ASD SAN PIETRO E PAOLO 0 - 3

Partita amara per i ragazzi di Mister Panella nella partita di andata dei play off battuti dai ragazzi di Termoli con un secco 3 a 0

.Ci parla della partita Mister Panella:<Sapevamo che purtroppo giocavamo contro un avversario difficile e, tra squalifiche e partite giocate ogni tre giorni dal mese di febbraio potevamo avere qualche difficoltà, poi l'infortunio dopo pochi minuti di Davidde, uno degli elementi che ci poteva essere più di aiuto nel creare gioco e nel creare la superiorità numerica, ci ha costretto ad una maggiore difficoltà nel costruire gioco ,nonostante tutto abbiamo giocato con un certo agonismo, qualche attenzione in più e il risultato poteva essere meno pesante in vista del ritorno, pur avendo in distinta ragazzi 2004 -05 addirittura qualcuno titolare come Porfilio giocando contro tutti ragazzi selezionati del 2002, anche se la squadra Termolese è davvero ben organizzata.Per il ritorno andremo comunque a giocarci la nostra partita, al di là del risultato, anche se mercoledì abbiamo un altro importante impegno x la gara di coppa al Civitelle, è importante crederci ancora.>