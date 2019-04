Molise Cup categ Allievi Olympia Agnone - Baranello 5 a 1

Molise Cup 3 Aprile 2019 Olympia Agnone - Batanello 5 a 1

Buona vittoria al Civitelle per la squadra di Mister Panella, partita iniziata con un buon approccio da parte dei granata passati subito in vantaggio su un calcio d'angolo ,dopo pochi minuti su una distrazione difensiva dei padroni di casa gli avversari trovano il gol del pareggio , ma prima della fine del primo tempo su una ripartenza i granata ritornano in vantaggio . Il primo tempo si chiude sul 2 a 1.

Secondo tempo i ragazzi dell'Olympia hanno dominato la gara segnando subito il terzo gol e infilando altre 2 reti nella porta avversaria chiudono gestendo la partita con il risultato di 5 a 1. Positivi gli innesti anche dei giovanissimi Bucci Pallotto e Ionna entrati nel secondo tempo . Adesso si aspettano i risultati degli avversari per inquadrare il passaggio del turno.