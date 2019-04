Campionato allievi, cappotto del Termoli San Pietro e Paolo che vince sulla costa 5 a 0, pesante sconfitta per Olympia

Campionato Regionali Allievi Ritorno play off Sabato 6 Aprile 2019 Termoli San Pietro e Paolo - Olympia Agnone 5 a 0 Sconfitta pesante per i ragazzi di Mister Panella a Termoli, partiti benissimo con diverse occasioni create ma non realizzate subiscono poi l'ascesa degli avversari che, segnato il primo gol, prendono coraggio portando a casa il massimo risultato.

Ci parla della partita mister Panella《 Bene l'approccio alla gara dei miei ragazzi che, seppur in formazione rimaneggiata, hanno avuto l'occasione di portarci in vantaggio in almeno due occasioni , poi da un probabile rigore a nostro favore, su azione successiva , abbiamo subito il loro vantaggio su un gol in abbondante fuorigioco. Costretti poi ad alcune sostituzioni x infortunio la partita si è messa in discesa per gli avversari forti anche del vantaggio della partita di andata. Nel secondo tempo abbiamo dato spazio a tutti i nostri categoria giovanissimi che avevamo a disposizione, troppo però il divario dell'età, anche se hanno ben figurato contro una rosa loro di 18 calciatori classe 2002 . Partita conclusa 5 a 0 ma credo che al completo avremmo potuto giocarcela sicuramente alla pari. Un ringraziamento a tutti i miei ragazzi, compresi i giovanissimi, per l'impegno che hanno dato fino a oggi .》