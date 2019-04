RECANATESE -OLYMPIA AGNONESE 4-1.Campionato Nazionale Juniores, 13a giornata di ritorno

Campionato nazionale juniores girone I

13a giornata di ritorno.

RECANATESE -OLYMPIA AGNONESE 4-1.

La partita e' stata preceduta dall'osservazione di un minuto di silenzio in onore alle vittime del sisma aquilano in occasione del decimo anniversario dell'immane disastro.abruzzese.

I ragazzi dell Olympia vanno nella tana della prima in classifica che oggi festeggiava a fine partita la vittoria nel loro girone con una formazione molto rimaneggiata a causa delle numerose assenze per via della partecipazione alla gita scolastica e all'ultimo giorno ha dato forfe' anche Lamin per un taglio al piede ma nonostante ciò i ragazzi di Fusaro vanno subito in vantaggio con una azione corale che termina con un bel gol di Suso.

Poi loro pareggiano su una bella azione del nove che solo metteva in area e in corsa metteva dentro il giocatore il n 10. Dopo un pò purtroppo sale in cattedra in negativo l'arbitro e il mister della squadra avversaria che protestava continuamente per un azione prima dove c'era un fallo di mano in area di un nostro difensore e reclamava il rigore.

Rigore purtroppo dato dall' arbitro su legge della compensazione al 35' del primo tempo su fallo di Ballerini in area veramente inesistente che solo l'arbitro ha visto e perfino l'allenatore tanto vivace ne è rimasto sbalordito.

Nel mondo dell' AIA la compensazione non esiste altrimenti si fa doppio errore. E quindi andavano in vantaggio chiudendo il primo tempo.

Nel secondo tempo dopo ripetute giocate nostre loro su contropiede e un errore di distrazione andavano a tre reti

Di nuovo l' arbitro saliva in cattedra in negativo non dando un rigore netto in area su fallo su Suso. La partita finiva su un altro gol loro al 49', tempo scaduto sempre su fallo a centrocampo su Ballerini non fischiato.

Conclusione partita ben giocata dai nostri ragazzi afferma Sica con tanto cuore e determinazione e con una formazione molto rimaneggiata per le numerose assenze e per i numerosi errori dell'arbitro non all'altezza della situazione. Poca ospitalità della società ospitante che all'inizio partita non rivolgeva ai ragazzi e dirigenti granata nemmeno il saluto di benvenuto"