Serie D, pari amaro per Olympia e Campobasso: finisce 1 a 1. Agnonese ancora penultima

Niente da fare per l’Olympia Agnonese. I granata sono stati fermati sul punteggio di 1 a 1. Un pari che non serve a nessuna delle due compagini. Né ai padroni di casa, che restano al penultimo posto ma con meno compagnia della scorsa settimana, né agli ospiti che non riescono a migliorare affatto la loro classifica.

Il pubblico del Civitelle era quello delle grandi occasioni per entrambe le squadre. Un derby sentito quello di oggi sia per il valore del match sia per la situazione della classifica. E’ stata una partita bella, a tratti nervosa, con continui capovolgimenti di fronte.

I primi ad andare in vantaggio e a pensare di aggiudicarsi i tre punti sono stati i granata. che sono andati in goal al 21esimo del secondo tempo con Bisceglia. Ma il sogno dell’Olympia Agnonese è durato purtroppo solo poco più di un quarto d’ora. Perché a sei minuti dalla fine è arrivato il pareggio dei rossoblu con Musetti.

Il derby si chiude con l’espulsione dell’allenatore del Campobasso per aver usato probabilmente qualche parola di troppo.

Nei primi 10 minuti si è praticamente visto solo il Lupo. Le prime occasioni al secondo minuto, al quarto e al quinto minuto. E’ infatti al decimo che i padroni di casa si sono fatti pericolosi con Ribeiro che cerca di servire Giacobbe, ma è Sposito che sventola la minaccia in porta. Altre tre occasioni al 14esimo minuto, al 19esimo e al 21esimo. La serie positiva si blocca due minuti dopo con un tiro pericoloso del Campobasso. Un continuo capovolgimento di fronte fino al 21esimo minuto del secondo tempo con il vantaggio dell’Agnonese. Continua il capovolgimento di fronti fino al pareggio del Lupo al 39esimo minuto.

Un inizio generoso per Mecomonaco che però non è stato capitalizzato in punti. Ci si riprova fra una settimana con l’Isernia.