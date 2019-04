 Soddisfazione in casa Olympia nel settore giovanile, tre ragazzi convocati nella rappresentativa juniores nazionale

Soddisfazione in casa Olympia nel settore giovanile per la convocazione nella rappresentativa Juniores Nazionale girone I di tre ragazzi: Ballerini Lorenzo, De Vito Marcello e l' agnonese Di Pietro Francesco che oggi 10 marzo saranno presso lo stadio di Pineto con altri convocati del girone I. Il girone è formato da ben 15 squadre e dovranno sostenere una amichevole con la squadra locale juniores nazionale Pineto.

La rappresentativa del girone I sarà formata da tutti i ragazzi che giocano nel girone I e si affronteranno nel mese di giugno in un torneo formato dalle rappresentative dei vari gironi fino ad avere una rappresentativa vincente in tutta Italia.

Altra soddisfacente notizia per il calcio giovanile agnonese è la chiamata ad una prova presso lo stadio comunale di Teramo prevista giovedi 11 marzo con la società del Teramo calcio del giovane Porfilio Pierpaolo di Agnone classe 2005.

Pierpaolo ha militato nel campionato regionale Giovanissimi distinguendosi per impegno, serietà e capacità calcistiche tanto da guadagnare anche la convocazione nella rappresentativa del Molise.agli Orfine di mister Oriente

Il ragazzo sta ricevendo l'attenzione ed e' sotto osservazione da parte di più di una società calcistica italiana importante a partire dal Teramo,il Verona calcio e in settimana farà un ulteriore provino nel Pescara calcio



Il responsabile del settore giovanile Sica rivolge un sincero in bocca al lupo a Pierpaolo augurandogli un futuro calcististico ricco di successi.