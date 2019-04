Campionato Juniores, battuta di arresto dell'Olympia al Civitelle. Perde 0 a 2 con la Jesina. Sica: brutta partita solo sterili polemiche verso l'incolpevole l'arbitro

Campionato nazionale juniores girone I 14^ giornata di ritorno Olympia Agnonese - Jesina 0 -2

Brutta partita dei ragazzi dell' olympia oggi al Civitelle di Agnone. Partita deludente e giocata male dal primo all' ultimo minuto. "Solo tanto nervosismo con tanta amarezza e delusione sopratutto da parte dei ragazzi di maggiore esperienza e buon tasso tecnico. Purtroppo afferma Sica il calcio e fatto anche di umiltà e da tanto spirito di sacrificio elementi che oggi sono venuti a mancare ma ha prevalso solo il parlare e il protestare continuamente con l'arbitro la cui direzione e stata più che buona".

Per di più sono state molte le occassioni da gol fallite. "Purtroppo Suso non riesce più a concretizzare in gol". Riflette amaramente ed ad alta voce, Sica

La cronaca vanno subito in vantaggio loro su un fallo evitabile, calcio di punizione diretto e gol. I ragazzi di Fusaro cercano per tutto il primo tempo di riequilibrare la situazione ma oggi all' appello mancano numerosi ragazzi che forse erano gia in vacanza e due palle gol mancate da Suso.

Nella ripresa durante una maggiore pressione da parte della squadra nostrana subiscono un fallo di rigore per un fallo molto ma molto ingenuo di un nostro difensore il rigore viene trasformato. Dopo il 2 -0 La partita finisce con una serie di sostituzione .