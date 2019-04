Calcio:L'Agnonese c'è,vince e convince,batte il Pineto per 3-1. Il commento di Lucio Gualtieri

Lucio Gualtieri di origine agnonese, vive a Termoli. Spesso lo vediamo a Agnone e segue con passione la locale squadra di calcio. Calciatore di altri tempi, portiere eccezionale , in molti ancora ricordano i suoi voli con parate impossibili ad altri ma possibili a lui. Oggi in veste di commentatore sportivo della partita giocata in casa ieri 18 Aprile tra l'Agnonese e il Pineto. Grazie Lucio! La foto copertina è del 1968, con gli allora giocatori dell'Olympia e il portiere il commentatore speciale odierno

Di seguito il commento:

"Colpo di coda dell'Olympia Agnonese

Primo tempo anonimo da parte dell'Olympia, che nei minuti di​ recupero subisce​ il gol dello​ svantaggio​ ad opera del centrocampista Tommasini del Pineto.

Si ritorna sul rettangolo di gioco per i secondi 45'minuti l'Agnone mette in campo le caratteristiche necessarie per raggiungere un risultato positivo. Nelle prime giocate va un paio di volte​ alla conclusione impegnando in difficili interventi il portiere ospite Amadio, portiere ( dal fisico possente) che tuttavia non può​ niente sulla conclusione a rete di​ Bisceglia che riporta l'Agnone in parità dopo 4 ' di gioco..

L 'Olympia vuole a tutti i costi la​ vittoria e cerca​ il gol del vantaggio che arriva al 65' su colpo di testa del difensore Corbo. A mettere in cassaforte il risultato ci pensa Ancora​, al 75' con un magistrale calcio di punizione da circa 30 metri beffa il portiere ospite. La squadra locale non​ molla l'attenzione, pressa su tutti i palloni, e riparte,creando non poche difficoltà al Pineto.

AL 90' + 4' di recupero il direttore di gara chiude le ostilità.

Con il ritorno in panchina di mister Mecomonaco, l'Agnone c'è, vince, convince e batte il Pineto per 3 ÷1 risultato che lascia presagire certezze di una possibile salvezza, anche se......attraverso i playout."