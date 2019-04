Olympia Agnonese, il prossimo ostacolo verso la salvezza si chiama Montegiorgio: la trasferta si presenta proibitiva

Un ostacolo in più per L'Olympia Agnonese a Montegiorgio.Ultima trasferta di questo tribolato torneo dell'Olympia.Le difficoltà di questo campionato 2018/19 sono note a tutti i sostenitori dell'Agnonese e non vale ricordarle,bisogna guardare avanti .

Il Montegiorgio che ad inizio campionato era apparsa come una cenerentola del torneo tanto da far supporre ai più di essere una delle più serie candidate al ritorno in eccellenza.i nostri futuri avversari guarda caso diedero una svolta decisiva al loro torneo proprio battendoci in casa nostra nel finale e per giunta in 10 uomini,dopo che i nostri avevano fallito un calcio di rigore.

La squadra guidata da Massimo Paci solo qualche settimana fa nella trasferta di Cesena è uscita dal campo della capolista imponendo il pari ,1-1 con merito e pure qualche recriminazione.Con queste premesse motivi di che preoccuparsi già ce ne sarebbero da vendere, ma non basta

.Domenica ultima gara casalinga il Montegiorgio vorrebbe festeggiare proprio contro di noi il ritorno al Tamburrini dopo il restauro.L'ufficialità del benestare all'ok dei lavori da parte della commissione di controllo è attesa per questa mattina (mercoledi 24 aprile cm)..La "banda" granata ora guidata da Mecomonaco faccia come il ranocchio sordo ,non ascoltare i commenti di nessuno,giocare per battere in qualsiasi modo e con ogni lecito mezzo la squadra marchigiana..