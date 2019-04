2° torneo PASQUA CUP a Vasto Categoria Giovanissimi 23 Aprile 2019

Un buon terzo posto per i ragazzi di Mister Di Rosa, accompagnati da Mister Fusaro e il dirigente prof.Sica, al torneo di Pasqua di Vasto. Ottima, ma diciamo anche sfortunata, la prestazione dei nostri ragazzi comunque sempre partecipi e agguerriti. La cronaca delle tre partite: prima partita giocata con la Virtùs Vasto B vinta 4 -1; La seconda partita persa con il Mirabello 2-1. Da regolamento la finale del primo e secondo posto è virtus Vasto A - Mirabello . Il Mirabello fa la finale perche allo scontro diretto ha vinto con l Agnone anche se la differenza reti era migliore quella dell' Agnone.

L' Olympia nella finale disputata per il terzo e quarto posto batte la Virtùs B per 3 -0 conquistando il terzo posto. Giornata molto piacevevole con un bel calcio giocato all insegna del fair- play, i ragazzi si sono divertiti e hanno fatto una nuova esperienza confrontandosi con altre realtà come quella dell' Abruzzo.