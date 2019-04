Agnonese pareggio agrodolce con il Montegiorgio, a rischio ancora la salvezza

Pareggio agrodolce per l'Olympia.La partita e' iniziata nel peggiore dei modi per i nostri.Neanche il tempo di sistemare le marcature che dopo meno 30 secondi il 7 locale dalla destra tenta un cross verso la porta granata e la palla va ad insaccarsi nell'angolo lontano dell'incolpevole Maraolo

.La giornata pareva prendere una brutta piega.Per una volta i granata non si sono disuniti reagendo con decisione tanto che dopo solo 4' Bisceglia ,ancora lui riportava la gara in parita' e alla mezz'ora su pressione dell'attacco agnonese Ribeiro appena dentro l'area veniva messo giu'

Rigore sacrosanto che Ricciardi trasformava con un tiro perentorio alla destra de portiere.Fin qui i meriti dell'Agnonese andavano anche oltre il risultato che bisognava dire per le occasioni avute poteva essere piu' rotondo.Dopo il vantaggio un pò per sfortuna un pò anche per i limiti a vario titolo di alcuni elementi che questa squadra indubbiamente ha facilitato il ritorno dei locali

.Della punta che dovrebbe tenere alta la squadra neanche a parlarne.La difesa poco organizzata chiude poco e male e cosi' anche imbastire il classico contropiede diventa improbabile. Al minuto 36 del 1mpt un attaccante locale calciava di forza verso Maraolo un difensore granata intercettava con il braccio e rigore che Maraolo intuiva ed intercettava spettacolarmente, prima il tiro poi la ribattuta

.Nulla ha potuto al 43' 1t il n1 agnonese quando è stato battuto da Baraboglia a seguito di un calcio di punizione dal limite con la difesa che nello schierarsi ha dimostrato tutta l'approssimazione. Nel secondo tempo la gara disturbata dal vento gelido è stata meno godibile.L'Agnonese ha fallito almeno una occasione propizia per far propria la gara.Il Montegiorgio bisogna dire che oggi non è stato irresistibile ma ha tenuto in apprensione i sostenitori agnonesi fino fischio finale

Agnonese: Maraolo,Corbo, Gentile,Bisceglia,Ricciardi,Albanese,Ribeiro, (65"Sorgente)Pejic,Formuso(Cassese 85)Ancora,Diarra'..Reti 1' Nasic,4' Bisceglia 33' Ricciardi 43' Baraboglia. All 85' Espulso Diarra per doppia ammonizione.