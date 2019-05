Olympia Agnonese, ottimo risultato per Fernando Sica: il 18enne Lorenzo Ballerini arriva all'ambita convocazione nella Juniores nazionale per la Cup 2019 di Camaiore

E ufficiale e confermato dal dirigente del settore giovanile della Polisportiva Olympia Agnone, Fernando Sica: Lorenzo Ballerini clase 2001 esterno basso è stato convocato nella rappresentativa della Juniores nazionale girone F che parteciperà al torneo della "Junior CUP 2019" nella località di Camaiore - Viareggio dal 6-11 Maggio

Lorenzo sarà l'unico giocatore molisano che farà parte della rappresentativa e si aggregherà ad altri 20 ragazzi della rosa per raggiungere Viareggio il 6 maggio in mattinata guidati dal responsabile sig. Farina e mister Marreale.

Le rappresentative della Juniores Nazionale saranno 9 e verranno raggruppate in tre giro da tre e ognuno si incontrerà con l'altra in base ai risultati si determineranno le vincitrici dei tre gironi.

Nelle due semifinali verrà ripescata la migliore seconda dei tre triangolari.

La finale si farà il giorno 11 maggio ore 11 presso lo stadio di Forte dei Marmi.

La prima partita della rappresentativa F verrà fatta allo stadio di Capezzano Pianaro martedì 7 maggio .contro la rappresentativa B

La seconda con la rappresentativa E.

"Un grande in bocca al lupo da tutta la società , afferma Sica, molto soddisfatto di questo risultato e continua : "Ballerini è molto bravo tecnicamente e alla sua buona tecnica calcistica, aggiunge delle doti caratteriali che lo contraddistinguono in serietà ed educazione. Ha meritato appieno questo premio finale che certifica il suo eccellente risultato nell'anno 2018-19 che lo ha visto protagonista anche in prima squadra. Grazie per questo magnifico risultato a tutto lo staff tecnico, e al bravo mister Fusaro"

"Il ragazzo, conclude " proviene da una ottima scuola, la San Pietro e Paolo,scuola con la quale la nostra società intrattiene ottimi rapporti di collaborazione e confronto"