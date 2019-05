Olympia Agnonese- Lucio Gualtieri:sogno possibile,si continua a sperare la salvezza coi playout

Un nuovo commento alla partita di oggi 5 maggio al Civitelle di Agnone. L'Agnonese batte la Vastese, 3-2 e Lucio Gualtieri quasi incredulo per i risultati ottenuti dall'Olympia nelle ultime cinque gare fa un commento simpatico, spiritoso da tifoso entusiasta della sua squadra del cuore

Ecco il commento:

"Eh si! devo dire che questa Olympia con mister Mecomonaco alla guida oltre a vincere diverte!!

Ed in sole 5 gare colleziona 11 punti, agguantando i playout quasi insperati. ( da notare che solo il Forlì con 13 punti e l'Avezzano con 12 punti hanno fatto meglio dell Olympia in 5 gare).Insperati....se consideriamo il calendario che aveva di fronte.

Grande impresa complimenti!

Vada come vada, l'importante è aver fatto tutto il possibile. Noi....siamo fiduciosi"