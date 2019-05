Calcio serie D, Olympia Agnonese Vastese 3- 2, un match giocato col cuore che evita la retrocessione diretta: per la salvezza ancora scontro con gli abruzzesi il 12 maggio

Olympia Agnonese vince e rimpiange.La squadra granata scesa in campo oggi al Civitelle,è parsa squadra determinata a vincere anche se le avversità non sono state irrilevanti.L’iniziale imprecisione di uomini che poi sono stati determinanti non invitava a pensare al meglio

La coppia attacco Ancora&Formuso non appariva così ispirata al punto da impensierire la difesa Vastese.Ancora sbagliava diversi passaggi e quando ne indovinava ci pensava la scarsa vena di Formuso a vanificare il tutto.Proprio Ancora si faceva intercettare a centrocampo,i vastesi ripartivano con lancio in profondità e Maraolo con una uscita alquanto sconsiderata bucava il pallone e veniva castigato da Shiba al 16’ pertanto, Agnonese 0 Vastese 1.

La reazione dei granata era pressoché immediata tanto che dopo il 4’su angolo battuto da Ancora Formuso inzaccava ma il 5vastese Del Duca salvava sulla linea riprendeva un attaccante granata che veniva messo giù e rigore che il regista Ricciardi trasformava con maestria.

20’ Agnonese 1 Vastese 1.Ancora Cristiano Ancora si presenta al tiro ma viene deviato.L,Olympia c’è e si vede ,Altro angolo di Ancora e Corbo colpisce male la palla che rotola a fil di palo.Ancora nel finale di tempo pare lontano parente di quello visto nel 1’ quarto d’ora e suggerisce a destra emanca .Un suo invito al tiro viene sbagliato pure dal sig.Luca Ricciardi.Siamo al 45’ del 1° tempo e questa volta la sorte forse memore di quante volte ha punito i granata in questa stagione

Corbo quasi dalla linea di fondo crossa rasoterra la palla che viene deviata leggermente e beffa fra le gambe il portierone Patania.! Tempo si chiude, Agnonese 2 Vastese 1 .

Il secondo tempo è iniziato appena da due minuti quando Formuso arriva in ritardo sull’invito del solito Ancora .Pejic lotta corre come al solito .La Vastese non ci sta e al 22’ va vicinissima al pareggio sugli sviluppi di un angolo,Stivaletta colpisce a botta sicura da meno di 5 metri e stavolta Massimiliano Maraolo si riscatta con gli interessi dell’errore iniziale

.Scampato pericolo e l’Agnonese si scuote .Ribeiro prende palla, si libera del suo controllore e serve a Formuso una palla che è solo da spingere dentro

.Agnonese 3 Vastese 1.Rilassamento generale e Vastese che accorcia con l’ex Leonetti ma questa volta la difesa granata tiene .Finale Agnonese 3 Vastese 2.

Oggi dei singoli ritengo inutile parlare, la squadra oggi ha giocato un’ottima partita ,la determinazione ha ovviato ad alcune manchevolezze strutturali. Una menzione per Antonio Barbato classe 2000 n 11 granata ,oggi nel finale quando l’Agnonese palesava le solite amnesie è salito con decisione in cattedra e al pari dei veterani più navigati ha impartito una vera lezione di calcio riconquistando palle su palle e costringendo sistematicamente al fallo gli avversari. Un Barbato che aveva giocato già un’ottima partita ,sul finale diventava quasi incontenibile tanto da costringere Genny Russo all'ammonizione per un brutto fallo su di lui.Ha anche sfiorato il gol negatogli da una sfortunata deviazione .A fine partita i rimpianti di aver preso decisioni di cambiamento, guida tecnica, che potrebbero rivelarsi tardive.Con la squadra determinata vista oggi i tifosi granata sono estremamente fiduciosi .La gara di playout ci rivedrà contro la Vastese .Tifosi Agnonesi gia in fermento per trasferirsi in massa all’Aragona per la gara per il 12 maggio.