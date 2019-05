Calcio settore giovanile agnonese -Il Tris dei tornei si rinnova, start il 12 maggio

Inizierà domenica 12 maggio IL TRIS delle manifestazioni organizzate nel periodo maggio-giugno dalla societa Olympia Agnonese, Settore giovanile. L'organizzazione dei tornei meticolosamente curata dal Responsabile Sica ,dai suoi collaboratori e dai mister Fusaro, Scampamorte Anna, Panella, Delli Quadri , De Rosa, Castagnelli Luca e Brisotto Yanik, sono cosi calendarizzati:

domenica 12 maggio 9° Torneo Regionale PICCOLE GLORIE categoria Pulcini misti 2 2008- 2009- 2010

Domenica 26 maggio il 10° torneo nazionale AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” categoria Giovanissimi, 2004 - 2005

Domenica 2 giugno 17° Torneo Nazionale “NUOVE SPERANZE” categoria Esordienti 2006- 2007

Il settore del calcio giovanile agnonese in questi dodici anni di serie D costituisce un fiorente vivaio per la prima squadra della società, nei fatti ben 16 ragazzi sia come juniores che seniores sono entrati a far parte della rosa dell'Agnonese e ben 14 ragazzi agnonesi vantano di aver giocato in serie D

Inoltre, Basilio Antonelli il ragazzo del 2000 dato alla Roma che quest’anno ha vestito la maglia del Foggia serie B , la nazionale Marinelli Gloria passata in serie A e infine in questa stagione calcistica che si sta chiudendo brillantemente per la società Olympia per i risultati raggiunti dalla Juniores nazionale, Allievi e Giovaniissimi nonostannte le numerose difficolta affrontate nel periodo invernale per la non disponiibilità del campo in fase di rifacimento,per l'organizzazione e partecipazione . Per non tacere la convocazione dei juniores Ballerini , Di Vito e Di Pietro nella rappresentativa della juniores nazionale sezione F

I risultati raggiunti hanno comunque richiesto un intenso lavoro portato avanti tra mille difficoltà da Sica e il suo staff, in silenzio,con spirito di sacrificio ed umiltà come il settore richiede

Domenica 12 maggio per tutta la mattinata presso lo stadio senza barriere di Agnone con il nuovo manto sintetico di ultima gerazione si svolgerà il 9° TORNEO REGIONALE DEI PULCINI MISTI ANNO 2008 – 2009 - 2010

PICCOLE GLORIE Le Squadre che partecipano sono : Agnone A, Agnone B, U.S. I Sanniti (CB), U.S. Matese (CE.), U.S. Azzurro (Marigliano)) ., Asd Roccaravindola , A.S.D. S. Venafro, U.S. S. Mchele Arcangelo Castiglione M.M. otto squadre divise in due gironi da quattro,la prima classificata di ogni girone farà la finale per il 1° e 2°

le seconde per il terzo e quarto posto

le terze per il quinto e sesto

le quarte per il 7 – 8 ° posto.

Tutte le partite saranno arbritate da tecnici , dell’Agnone , ci sarà un pranzo per permettere ai piccoli calciatori di consumare il pranzo nei confortevoli ristoranti della città e ai genitori di fare una visita guidata presso la millenaria Fonderia delle campane Marinelli con annesso Museo e al Museo del Rame.

Nella tarda mattinata ci saranno le piccole finaline. Alla premiazione è prevista la presenza del presidente Provinciale FIGC dott. Nino Rossi , e il delegato Attività di base prof. Roberto Barrea, l’assessore allo sport del comune Melloni Annalisa e il vice presidente Sica e la presenza di numerosi genitori al seguito che avranno modo di trascorrere una domenica piacevole e allegra all’insegna della cultura, arte e calcio puramente genuino.