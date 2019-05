Stadio Aragona di Vasto oggi ore 16,00 Ultima chiamata per l’Olympia

In massa dei tifosi agnonesi verso Vasto per sostenere L’Olympia che dovrà tentare di battere la Vastese sul difficile terreno dell'Aragona per restare in serie D. Non è più tempo di calcoli per la truppa granata.La Vastese parte con i favori ,non già del pronostico ma dai due risultati utili a disposizionein virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto alla 38esima giornata.In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari.

Parità permanente sarà la vastese a restare in D .Mister Mecomonaco oggi manderà sicuramente in campo la formazione che ha battuto la Vastese domenica ad Agnone .Con l’eccezione che potrebbe rientrare Diarrà che ha scontato la squalifica ,in questo caso il sacrificato sarà Barbato che così bene si era compostato nell’ultima di campionato. Maraolo Corbo e Araldo,Bisceglia,Ricciardi,Albanese,Ribeiro,Pejic,Formuso ,Ancora,Diarrà.Questo l’undici iniziale più probabile anche se qualche sorpresa dell’ultimo momento non è da escludere.Forza Polisportiva Olympia Agnonese