Playout fatali all'Olympia Agnonese

Dispiace,si dispiace tantissimo,gara alquanto sfortunata per l'Olympia, sconfitta immeritata per la prestazione messa in campo. Sia nella prima frazione di gioco, che nella seconda si vede una sola squadra in campo, dominio assoluto dell'Agnone, per tecnica, tattica e condizione psicofisica. La Vastese nulla fa, imposta il suo non gioco, con una prestazione muscolare,fatta di grinta e ripartenze. Seppure quel pochissimo e con tanta fortuna si aggiudica la finale playout, su calcio di rigore decretato all'86' di gioco, dall'ottimo fischietto sig. Michele Del Rio, della sezione di Reggio Emilia.

Rigore direi al limite della regolarità. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, ove chi gioca meglio vince, ma bensì vince chi mette la palla in rete. Lode a mister Mecomonaco, che in pochissime gare a lui concesse è riuscito a ridare vitalità, condizione e gioco ad una squadra spenta. Lode a tutti i ragazzi interpetri in quanto con tutti i limiti e capacità non hanno mai mollato. Infine lode a tutte le componenti dirigenziali che in questo lungo percorso,hanno speso tutte le loro energie, in sacrifici intesi in senso lato. Faccio a loro un appello sperando che il tutto non abbia fine. Si, si può ripartire, ma con l'associazione, collaborazione e partecipazione di tutta la nostra micro-comunità. Oggi il pubblico Agnonese con la sua vasta presenza,nonostante le condizioni atmosferiche avverse, ha dato l'input di volere ancora la serie "D". Adesso pausa riflessiva e rigenerativa per essere di nuovo ai nastri di partenza. Forza Olympia sempre!