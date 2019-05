Olympia Agnonese è retrocessione: il miracolo Mecomonaco non ha funzionato, troppi errori durante la stagione

Un verdetto ormai annunciato da tempo sancito oggi nella gara di oggi sul campo della Vastese. L’Olympia retrocede in Eccellenza al termine di una stagione travagliata ,contraddistinta dalle obiettive difficoltà di aver dovuto giocare lontano dal campo amico Civitelle ma anche nell’errore di avere allontanato troppo frettolosamente l’allenatore scelto per la stagione 2018/2019 per sostituirlo con un allenatore la cui conduzione a conti fatti è stata a dir poco fallimentare.

Mancanza di continuità dei risultati e allestimento della squadra con qualche errore di approssimazione di troppo. Il ripensamento è stato alquanto tardivo,si è avuto paura del giudizio negativo della piazza che non ha fatto altro che mettere in evidenza il non riconoscere gli errori commessi. Quello che dice la piazza o quello che scrive un semplice tifoso, può anche dar un certo senso di fastidio ma è risaputo che poi in campo vanno i giocatori e sono loro che determinano il risultato di una gara o di un campionato intero, non tifosi e pseudo giornalisti. Ai tifosi dell’Olympia e giornalisti veri (non come il sottoscritto che solo tifoso di lunga data è e resterà) dico che la critica deve essere costante decisa e se necessario feroce ,intesa nel senso buono del termine.

Mecomonaco nelle 5 ultime partite di campionato ha letteralmente cambiato volto alla squadra ma il miracolo non si è avverato ed il rammarico di piazza e tifosi è proprio quello del ripensamento tardivo. Oggi la squadra ha dato tutto ciò che aveva,fino all’ultima briciola di energia ma ha fatalmente mostrato i limiti di un attacco senza peso specifico. Primo tempo con l’Olympia Agnonese unica squadra in campo ma senza creare pericoli alla porta avversaria e si sa che se non se non tiri in porta viene anche difficile pensare di segnare. La difesa Vastese oggi comandata da Del Duca è stata si guardinga e abbottonata, ma non un solo tiro che nella porta avversaria che possa definirsi tale la dice lunga su come questa squadra sia stata allestita. I pericoli alla porta Vastese davvero pochi oggi ,complice la pioggia li ha portati solo Ancora con qualche spunto personale. Unico tiro nello specchio della porta avversaria Ancora su punizione dal limite tutt'altro che pericoloso. L’Olympia retrocede per la seconda volta sul campo (ripescata nel 2015/16 ) dopo dodici campionati consecutivi di serie D . Migliore in campo il sig. Rio di Reggio Emilia.