Calcio giovanile 10° Torneo Nazionale l'Atene del Sannio, categ Giovanissimi 2004-2005

10° TORNEO NAZIONALE L’ATENE DEL SANNIO

Il secondo appuntamento del settore giovanile dell’Olympia Agnonese si terrà il giorno Domenica 26 maggio 2019 con il 10° Torneo Nazionale”AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” riservato alla categoria GIOVANISSIM 2004 – 2005 presso lo stadio comunale senza barriera di Agnone con inizio alle ore 9,30

Torneo Organizzato dal responsabile del settore giovanile e vice presidente prof. Sica Fernando, dal mister De Rosa Antonio e dai collaboratori della società Polisportiva Agnonese in collaborazione con il Comune di Agnone, F.I.G.C. Regionale e Provinciale Coni , Pro – Loco

il torneo vedrà la partecipazione di 6 squadre quasi tutte provenienti da fuori regioni : U.S. D’ANNUNZIO (PE), ASD. SCUOLA CALCIO VINCENZO RICCIO (NA), ASD MIRABELLO, ASD REAL CASSINO COLOSSEO (FR), VIRTUS e naturalmente i padroni di casa ,L' OLYMPIA AGNONESE, i ragazzi di Mister De Rosa reduci da un buon campionato, si batteranno con lealtà sportiva per ambire alla vittoria finale.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito dei propri figli calciatori e protagonisti dei match, occasione per passare una giornata nel nostro territorio e apprezzarne la gastronomia, l'arte, le tradizioni

Il regolamento prevede 2 gironi da tre

1° Girone Olimpia Agnonese, VIRTUS VASTO , ASD. VINCENZO RICCIO -

2°Girone Mirabello, Real Cassino- , D’ Annunzio Marina PE.

Tutte le squadre si incontreranno fra di loro con una classifica finale che vedrà la finale per il 1° e 2° posto le squadre che hanno fatto prima nei loro gironi , 3° - 4° posto le squadre che hanno fatto seconde nei gironi di appartenenza con una gara da tempi da dieci minuti, 5° - 6° posto le squadre che hanno fatto terze nei loro gironi, ogni partita avrà la durata di venti minuti a tempo . Alla manifestazione è prevista la partecipazione del responsabile dell’area tecnica Marinelli, del mister Fusaro. Saranno presenti alcuni osservatori sportivi che seguiranno da vicino i calciatorille altre squadre e i ragazzi della polisportiva agnonese che si sono distinti nell'ottimo campionato appena disputato

Daranno il benvenuto agli atleti e alle società il sindaco Lorenzo Marcovecchio, l’assessora allo sport. Melloni Annalisa, il Presidente della polisportiva Marco Colaizzo e il fratello Giampiero.

Infine hanno assicurato la loro presenza il presidente provinciale F.i.g.c. Rossi Nino e il presidente regionale Piero Di Cristinzi, il presidente del CONI regionale prof. Guido Cavaliere i responsabili del settore giovanile regionale FIGC dott. Gianfranco Piano e il responsabile area tecnica prof. Roberto Barrea che plaudono a tali iniziative sportive che spesso diventano anche trampolino di lancio per i giovani del vivaio della società agnonese come Litterio, Scampamorte, Orlando, Pellegrino, Di Lollo R., di Lollo L. , Patriarca A. Esposito, Catalano M., Lavorgna, Esposito G., Minopoli A. ,Squeglia G, Farina, Zentena, Ballerini, solo per citarne alcuni.

A fine manifestazione tutti i presidenti delle società, gli allenatori e le squadre partecipanti verranno premiate da parte delle autorità presenti, seguirà il buffet di chiusura.

L’ evento intende esaltare le doti tecnico – tattiche dei giocatori e vuole rappresentare una vetrina importante per tanti giovani talenti che avranno la possibilità di mettersi in mostra. . “Sarà una grande giornata di sport commenta l’organizzatore Fernando Sica, una giornata all’insegna del fair – play, dell’amicizia sarà un momento di aggregazione dove poter socializzare ed instaurare nuove conoscenze valori sui quali si fonda questo progetto Scuola e Calcio" Infine Sica nel ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile l’allestimento della manifestazione rivolge l'invito alla partecipazione a tutti gli amanti del volontariato e del calcio puro e genuino e trascorrere una giornata serena e chiudere con allegria questa annata calcistica piena di soddisfazioni