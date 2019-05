Settore giovanile, l'Olympia Agnonese seconda al Bacigalupo Cup: soddisfatto il dirigente Sica, genitori in festa con la squadra

Gli Esordienti 2006 – 2007 di mister Delli Quadri Michele e Castagnelli Gianluca hanno partecipato al torneo “Bacigalupo Cup” sabato 25 Maggio a Vasto a partire dalle 16.30

Il torneo si è concluso con una bella ed emozionante finale tra il U.S. LANCIANO e i ragazzi dell'OLYMPIA AGNONESE

I ragazzi di Lanciano hanno vinto la finale per 3-1 con reti di Misischia per l'Agnonese

i ragazzi di mister delli Quadri hanno giocato nel girone C con la presenza che ha visto in campo quattro squadre i Delfini Pescara, Sport Pianella, Val di Sangro

.I risultatI

Prima partita contro Pianella Pescara 3a1 tripletta di Riccardo Colato

Secoda partita Contro il Val di Sangro 1-0 gol di Riccardo Colato

Terza partita persa 4-0 ma i ragazzi agnonesi si erano già classificati

2^ Partica disputata con i Delfini

Semifinale 2-2 ,gol di Riccardo Colato e Lorenzo

La semifinale e stata giocata con i Delfini

: La semifinale è stata vinta dopo il pareggio ai rigori con 3 l'Agnonese 2 loro

Infine la finale persa con.il Lanciano 3-1

Grande serata di festa e soddisfazione per i ragazzi e per i numerosi genitori al seguito che hanno ringraziato gli organizzatori tutti e la dedizione e l'impegno oramai ventennale nel settore giovanile del responsabile Sica



Altrettanto i ringraziamenti dei genitori sono stati rivolti a mister Delli Quadri per gli eccellenti risutati ottenuti e principalmente per la correttezza dei ragazzi in campo e lo spirito di squadra che ha animato tutto il campionato 2018-19 e il Torneo. La serata si è conclusa con i festeggiamenti presso un noto ristorante della bella cittadina abruzzese.