Calcio giovanile, torneo Atene del Sannio: Olympia Agnonese quinta. Vince Asd Vincenzo Riccio

Nonostante le condizioni climatiche avverse con una pioggia battente che ha caratterizzato l'intera giornata, un pubblico numeroso ed entusiasta ha assistito oggi domenica 26 Maggio 2019 allo stadio “Civitelle” alla 10° Edizione del Torneo Nazionale di calcio giovanile “ Agnone l’Atene del Sannio ” categoria Giovanissimi 2004 -05.

Sei le società partecipanti di cui quattro non molisane e precisamente la D'Annunzio di Pescara, la A.S.D. scuola calcio Vincenzo Riccio(Brusciano NA) ASD Mirabello calcio , ASD Real Cassino, Virtus Vasto e l’Olympia Agnonese . Le sei squadre formando due gironi si sono incontrate tra loro in partite di solo andata determinando una classifica finale per ogni girone le due finaliste.

Le prime due classificate Il Vincenzo Riccio nel Primo girone e il Mirabello nel secondo girone hanno disputato la finale del 1° e 2° posto : La finalissima ha premiato la A.S.D Vincenzo Riccio sul Mirabello che a conclusione di una sfida avvincente ed equilibrata ha regolato con il punteggio di 2 – 1 al terzo posto si è classificato l’ ASD D'Annunzio Pescara battendo per 5- 4 dopo i calci di rigori la squadra della Virtus,nella finale per il 5 e 6° posto l’ Olimpia ha battutto per 5 -2 dopo i calci di rigore il Real Cassino

Al termine delle gare prima della premiazione tutti i ragazzi, tecnici e dirigenti al centro del campo dopo aver sfilato tutti insieme hanno cantato l’inno nazionale. La vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio ha voluto ringraziare soprattutto i ragazzi per le belle prove di lealtà sportiva che hanno caretterizzato il gioco su un campo senza barriere, esempio di calcio sano. Il grazie della vicesindaca anche agli organizzatori e al responsabile del settore giovanile Sica.

Sica nel prendere la parola ha espresso il ringraziamento ai fratelli Colaizzo Marco e Gianpiero per la dedizione ai colori granati,per le società che hanno aderito all’iniziativa per tutti gli Enti che hanno dato il loro contributo e in particolare il Comitato F.I.G.C. Regionale e Provinciale, il Coni, il Comune di Agnone , la Pro-loco e l’Associazione del teatro Italo- Argentino , la sezione l’A.I.A. di Isernia che è stata premiata con una targa ricordo e tutti e infine gli arbitri del torneo, tutti i tecnici che hanno profuso tutto il loro impegno affinché la manifestazione riuscisse. Un grazie sentito Sica lo ha rivolto all'infaticabile e insostituibile Richetto, il tuttofare sempre disponibile

Sono stati premiati i presidenti delle società con delle pergamene e campane simbolo della città di Agnone, i mister con delle targhe ricordo, il migliore giocatore del torneo Gianmaria Colantuono della A.S.D. Mirabello e il migliore portiere del torneo Leonardo Chiaudani della D’Annunzio Pescara. Il capocannoniere del torneo con sei gool Luigi Fiorillo della società scuola calcio Riccio .

La giornata si è conclusa con l'offerta da parte della Polisportiva Agnonese ai presenti di un buffet ricco di prodotti tipici locali.