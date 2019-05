Iolanda Ferritti Campionessa italiana Master 10000 mt su pista

Dopo le innumerevoli affermazioni su strada, un nuovo eccezionale successo si aggiunge al palmares dell'atleta NAI, Iolanda Ferritti: il titolo tricolore dei 10000mt, conquistato sulla pista di atletica di Abbadia San Salvatore (SI), nel Campionato Italiano di prove multiple, 10000mt e staffetta, disputatosi nel weekend appena trascorso.

Gara in solitaria sin dalle prime battute per un crono finale di 38'e 04", un risultato davvero prezioso considerato che si tratta dell'esordio su pista per l'atleta molisana, che solo da poco si è accostata alla disciplina con la brillante guida dell'allenatore d'eccellenza Stefano Ciallella, a cui va il ringraziamento del sodalizio pentro. Il grazie più grande va ovviamente a Iolanda Ferritti, che ancora una volta ha dimostrato il suo grande valore, portando in alto i colori della NAI e dell'atletica molisana.

Nella giornata di ieri, buono anche il risultato di Giovanni Grano, che ha partecipato alla gara internazionale ad invito nell'ambito della classica del podismo "Scalata al castello" ad Arezzo. La sfida tra i migliori atleti internazionali ha visto il dominio del keniano Kalale. Grandissima soddisfazione per Grano che ha migliorato di ben 45" il proprio record personale chiudendo la distanza dei 10000mt di gara con lo strepitoso crono 30' e 11".