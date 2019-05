Si conclude domenica 2 giugno Festa della Repubblica,il TRIS dei tornei nazionali giovanili Con il 17° Torneo Nazionale”NUOVE SPERANZE” riservato alla categoria ESORDIENTI misti a 9 2006 - 2007 presso lo stadio comunale senza barriera di Agnone con inizio alle ore 9,30. Organizzato dal responsabile del settore giovanile prof. Sica Fernando della società Polisportiva Agnonese in collaborazione con il Comune di Agnone, F.I.G.C Regionale e provinciale , Coni, Pro – loco..il torneo vedrà la partecipazione di SEI squadre con due provenienti da fuori regione :

1. U.S. FROCALCIO ACCADEMY (NA)

2. U.S. LARINO

3. U.S. CUPELLO (CH)

4. U.S. AZZURRO - MARIGLIANO (NA)

5. U.S. OLIMPIC - ISERNIA -

6. POL. OLIMPIA AGNONESE (IS)



Tutte le squadre si batteranno in lealtà sportiva ad ambire alla vittoria finale. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito per la presenza dei propri figli e per trascorrere un domenica all’insegna del calcio sano e per visitare la splendida città d’Arte Agnonese.. Il regolamento prevede due gironi da tre, le prime due classificate per raggruppamento disputeranno nel pomeriggio la finale del primo e secondo posto le due seconde le finali per il terzo e quarto le terze le finali per il quinto e sesto posto a fine manifestazione avverrà la premiazione di tutte le squadre partecipanti da parte delle autorità e seguirà il buffet di chiusura per salutare tutti gli intervenuti alla manifestazione.

Ma anche per far conoscere ai propri ragazzi una delle poche realtà italiane di un campo senza barriere dove si può giocare anche senza la rete di protezione e per far capire quanto è importante la lealtà e la non violenza nel calcio . Ogni partita avrà la durata di trenta minuti suddivisa in due tempi da 15 minuti. L’ evento intende esaltare le doti tecnico – tattiche dei ragazzi e vuole rappresentare una vetrina importante per tanti giovani talenti che avranno la possibilità di mettersi in mostra. Alla manifestazione è prevista la presenza di molte personalità del calcio che conta .

inoltre è prevista anche la presenza delle più alte cariche provinciale e regionali della F.I.G.C. e del CONI regionale prof. Guido Cavaliere molto appassionati di calcio giovanile

L’assessore allo sport Annalisa Melloni e il presidente della società Colaizzo Marco daranno il saluto di benvenuto alle squadre . “Sarà una grande giornata di Festa e di sport commenta l'organizzatore Fernando Sica ,al’insegna del fair – play, dell’amicizia un momento di aggregazione dove poter socializzare ed instaurare nuove conoscenze valori sui quali si fonda questo importante progetto ormai giunto alla sua diciasettesima edizione--consecutiva.”

Infine Sica ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile l’allestimento della manifestazione e invita gli amanti e non del calcio puro e genuino a partecipare in massa, per trascorrere una giornata serena.