Successo di pubblico e tanto entusiasmo al torneo “Nuove Speranze” categoria esordienti 2006 -2007. Vince ASD Frocalcio

Un pubblico numeroso circa quattrocento persone,caloroso, sportivo ed entusiasta ha assistito domenica 2 giugno, stadio “Civitelle” alla 17^ edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile “Nuove Speranze” categoria esordienti 2006 -2007, organizzato dal settore giovanile della società Olympia .

Sei le società partecipanti delle quali cinque non molisane:

ASD CUPELLO

U.S. LARINO

FRACALCIO ACCADEMY

AZZURRO MARIGLIANO

OLIMPIC ISERNIA

OLYMPIA AGNONESE .

Le sei squadre divise in due gironi da tre 1°girone:

Olimpia, Cupello, Fracalcio ;

2° Girone: Olimpic, Larino Azzurro

si sono incontrate fra loro in gare di solo andata . Le prime due classificate e precisamente la Frocalcio nel primo girone e la asd Olimpic nel secondo girone hanno disputato la finale del 1° e 2° posto

La finalissima ha premiato la ASD Frocalcio , che ha battuto per 1 – 0 l Olimpic , al terzo posto si è classificato l’ U.S. Azzurro battendo per 3- 0 i ragazzi dell’ Olympia. Infine Cupello ha vinto la finale del 5° e 6° battendo ai calci di rigore 3 - 1 i ragazzi del Larino- Al termine delle gare prima della premiazione, l’ assessore allo sport del Comune Melloni Annalisa ha ringraziato i ragazzi per la belle prove di sport e lealtà sportiva

Il Prof. Sica ha ringraziato ringraziare tutte le società che hanno aderito all’iniziativa., tutti gli Enti che hanno dato il loro contributo e in particolare ,il Comitato F.I.G.C. Regionale e Provinciale,il Coni, il Comune di Agnone , la Pro-loco e l’associazione del teatro Italo- Argentino e tutti i suoi collaboratori

Sono stati premiati i presidenti delle società con delle pergamene e tine di rame simbolo della città di Agnone , tutti i mister con delle targhe ricordo , è stato premiato il migliore giocatore del torneo Colato Riccardo dell’olympia il capocannoniere del torneo Scopa Fabio del Cupello e il mglior portiere Fucci Jonata del Cupello calcio .Infine la società ha voluto fortemente premiare con una targa ricordo il tuttofare e sempre attivo e instangabile magazziniere della società Serafini Enrico. A fine manifestazione la società ha offerto un ricco buffet con prodotti tipici locali preparato con maestria dalle mamme dei piccoli giocatori dell’olympia .

Anche quest'anno si conclude una delle più belle manfestazioni sportive agnonesi a cura della Polisportiva e dell''infaticabile prof Sica che dedica anima e corpo alle iniziative sportive che coinvolgono ogni anno migliaia di persone di Agnone della regione Molise e fuori regione. Un esercito di bambini, giovani, uomini, donne che si immergono in questa grande avventura portatrice di sani valori e che muove la microeconomia locale. Importante è che questa storica e bella avventura possa durare ancora e per sempre

Nella foto la giocatrice Agnonese dell'inter calcio femminile serie A,Gloria Marinelli, premia il miglior calciatore Colato Riccardo