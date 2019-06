Trofeo San Nicandro: 400 atleti per la XIX edizione

Domenica 9 giugno andrà in scena la XIX edizione del Trofeo San Nicandro città di Venafro, gara nazionale di livello Bronze riconosciuta dalla FIDAL nazionale .la partenza della gara sara alle 18,30 e ai circa 400 atleti in gara ci sara anche un cast di atleti di alto livello tecnico che daranno di certo grande spettacolo .Atleti quindi del Kenia, Rwanda, Marocco , e Italiani che si daranno battaglia lungo il circuito da 3,333 km da ripetere 3 volte per un totale di 10km omologati dalla Fidal.