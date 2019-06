Vastogirardi e la promozione in D, il presidente Di Lucente lancia il suo cronoprogramma: Crudele promosso da direttore sportivo a direttore generale

Scende in campo direttamente il presidente della Polisportiva Vastogirardi per annunciare l’operato della società in vista del prossimo campionato di Serie D che vedrà impegnata la formazione altomolisana. Il patron della società, Andrea Di Lucente, annuncia le nuove cariche societarie e soprattutto detta i tempi da seguire per organizzare una stagione senza patemi d’animo e soprattutto ben coordinata in tutti i suoi aspetti.

“Nei prossimi giorni – spiega Andrea Di Lucente –convocheremo l’assemblea dei soci per rivedere alcune cariche societarie ed ufficializzarle. Ad oggi possiamo già dire che Antonio Crudele e Giovanni Di Vico assumeranno anche l’incarico di vicepresidenti della società. Crudele da Direttore Sportivo diventerà Direttore Generale della squadra e sarà l’interfaccia del presidente per tutto quello che riguarderà la nostra società.

Il nuovo segretario della nostra società sarà Pasquale Castaldi di Roccaravindola, uomo di calcio molisano davvero molto esperto. Per quel che riguarda la gestione tecnica, il nuovo Direttore Sportivo della Polisportiva Vastogirardi sarà Giorgio Marinucci Palermo.

La scelta di Giorgio è importante. Oltre ad essere stato un nostro calciatore, ormai da anni, è persona molto conosciuta nell’ambiente, conosce campionati maggiori e bene il terreno della serie D e potrà offrire la sua esperienza alla nostra causa. Oltre ad essere Direttore Sportivo sarà anche Team Manager. Naturalmente Marinucci e Crudele collaboreranno per tutto quello che concerne il mercato, perché sia la mia persona che quella dello stesso Crudele avevano bisogno di qualcuno al loro fianco che conoscesse bene la categoria, del tutto nuova per noi.

La guida tecnica della squadra rimarrà come tutti sanno a mister Francesco Farina, riconfermato già dopo la vittoria del campionato di Eccellenza. Il Preparatore atletico rimarrà Marco Ferrante e con lui il preparatore dei portieri, dovrebbe essere Guerra, ex allenatore dei portieri dell’Isernia. Lo staff medico verrà ufficializzato nei prossimi giorni, invece.

Stiamo lavorando – conclude il presidente Di Lucente – per completare tutto il discorso tecnico. Ieri abbiamo avuto diverse riunioni per la formazione juniores. Ma la novità assoluta è quella riguardante il piano di marketing della società e di sponsorizzazione della stessa. A metà luglio, subito dopo l’iscrizione in serie D, lanceremo anche la campagna abbonamenti.

Infine , uno sguardo al mercato. Punteremo molto su calciatori molisani che conoscono la categoria. Abbiamo avuto contatti con Fazio, Sivilla e molti altri. A breve, appena si apriranno i tesseramenti, annunceremo i primi acquisti. La nostra idea è quella di andare in ritiro pre-campionato con la squadra completa già per il 90%. Per il ritiro valutiamo due possibilità: Ateleta o Campitello Matese”.