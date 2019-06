Mondiali femminili, l'Italia batte all'esordio l'Australia per 2 a 1: niente segnatura per Daniela Sabatino

Incredibile al Cibali. Si direbbe se si trattasse di una gara maschile. Ma in campo oggi c'erano le donne e siamo al mondiale di Francia 2019 dopo venti anni di assenza. Le azzurre hanno vinto al 95 per 2 a 1 contro le favorite dell'Australia. In realtà i goal potevano essere quattro ma ne sono stati annullati due per fuorigioco, uno nel primo tempo e uno al secondo. L'ultimo annullato era stato segnato proprio dalla numero 9 l'attaccante milanista nata ad Agnone e vissuta a Castelguidone Daniela Sabatini.

Le azzurre hanno battuto l'Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22' di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giuliani; nel secondo tempo all'11' e al 50' di Bonansea.

Oltre 17mila spettatori, sugli spalti per il fischio d'inizio del cammino dell'Italia, come sottolinea l'Ansa. C'è anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Nonostante un certo entusiasmo l'Italia vola basso, il primo obiettivo è il superamento del girone per poter inseguire i tre posti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 assegnati alle migliori nazionali europee. Adesso anche l'Italia può sognare di entrare tra le big del continente: e gli attesati di stima arrivano, come dimostrano le parole di elogio del ct australiano Ante Milicic che, dallo scorso febbraio alla guida delle 'Matildas', ha sottolineato la qualità soprattutto delle attaccanti.

Gara sottotono per la numero 9 molisano abruzzese entrata in campo solo a metà del secondo tempo. Non ha avuto il tempo quindi di mettersi in luce nonostante il bel goal annullato per fuorigioco.