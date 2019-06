Italia, partenza col botto! La Bonansea ribalta l'Australia

Vittoriosa per 2-1 l'Italia all'esordio mondiale contro l'Australia con doppietta di Bonansea. Di fronte a circa 15 mila persone allo Stade du Hainaut di Valenciennes la c.t. Bertolini ha riproposto la stessa formazione vincente contro la Svizzera a Ferrara nell'ultimo test, con Bergamaschi e Guagni esterni bassi, Gama e Linari centrali, in mezzo da destra a sinistra Cernoia, Giugliano e Galli, davanti Girelli in raccordo a Bonansea e Mauro. Australia in versione aggressiva con il tridente Raso-Kerr-Foord.

