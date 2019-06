Mondiali femminili, l'Italia asfalta la Giamaica 5 a 0 e va agli ottavi: ancora niente goal per Sabatino

Con una tripletta di Cristiana Girelli e una doppietta di Aurora Galli l'Italia femminile stacca il tagliando per gli ottavi di finale ai mondiali di calcio Francia 2019. E rischia di finire anche prima nel girone cosa che la ct Milena Bertolini non aveva nemmeno pensato. Nella partita di martedì prossimo alle 21 con il Brasile basta un pareggio per ottenere il primato nel girone.

Una partita strepitosa quella delle azzurre che vede però ancora un po' in ombra la prestazione dell'abruzzese nata ad Agnone Daniela Sabatino che ancora deve mettere a segno il primo goal nei mondiali, dopo aver sempre segnato nelle ultime due amichevoli prima di Francia 2019. Per lei l'azione più importante al 28' quando ha colpito la traversa sul 2 a 0 per l'Italia. A Castelguidone hanno rinviato di un'ora la processione per seguirla. Alla Rai dopo la partita sulla sua provenienza geografica ha dichiarato: "in molti dicono che sono abruzzese molisana, no sono abruzzese". Per chiarire definitivamente che ad Agnone è solo nata ma che si sente a tutti gli effetti di Castelguidone.

