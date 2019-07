Vastogirardi: la formazione di mister Farina si prepara al ritiro. Dal 28 luglio all’8 agosto ad Ateleta (Aq)

Dopo le comunicazioni delle passate settimane sui cambi e le aggiunte varie o sostituzioni nella dirigenza della Polisportiva Vastogirardi, in questi giorni si infiamma il mercato e soprattutto si limano i dettagli per l’avvio ufficiale della stagione sportiva.

La prima decisione ufficiale riguarda la scelta, definitiva, della location che ospiterà il ritiro della formazione altomolisana. Si è scelto di effettuare la preparazione pre-campionato in quel di Ateleta (Aq), nell’Alto Sangro, location attrezzata per ogni evenienza che assicurerà refrigerio a tutti gli atleti impegnati e molto apprezzata da mister Francesco Farina.

Intanto, proprio in queste ore, sono arrivate le ufficialità dei primi rinnovi contrattuali con le relative firme.

Saranno del Vastogirardi anche per la prossima stagione, come confermato dal Direttore Generale Antonio Crudele e dal Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo, Ruggieri, Di Mauro, Fatone, Pettrone e D’Aguanno, tutti artefici della grande vittoria dell’Eccellenza della scorsa stagione sportiva.

Del vecchio blocco dovrebbero essere confermati una parte di giocatori. I nuovi acquisti sarebbero ormai in dirittura d’arrivo dopo l’apertura ufficiale del mercato dello scorso 1 luglio.

Firme, quelle dei cinque riconfermati, che sono state effettuate all’interno dello studio isernino dell’ingegnere Giovanni Di Vico, nominato vicepresidente della società altomolisana, presieduta da Andrea Di Lucente.

Sarà proprio il presidente Di Lucente che nei prossimi giorni darà il via con un lancio ufficiale alla campagna abbonamenti con numerose novità per i tifosi del Vastogirardi.

VASTOGIRARDI (IS) 03/07/2019

UFFICIO COMUNICAZIONE VASTOGIRARDI CALCIO