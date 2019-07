Assistente Aia Perrotti promosso in B

La sezione arbitri di Campobasso può scrivere una bella pagina di storia: l'assistente arbitrale Giuseppe Perrotti è stato promosso in serie B. Giuseppe, 30 anni, dopo quattro anni di grandi prestazioni nei campionati di Lega Pro, ha ottenuto questo prestigioso traguardo. Un ragazzo serio, capace e immagine di grande professionale. Per la sezione di Campobasso, guidata dal presidente Andrea Nasillo, è grande motivo di gioia. Giuseppe rappresenterà Campobasso nel calcio professionistico. La sezione festeggia anche un altro importante traguardo: Marco Di Bartolomeo è stato inquadrato, dopo aver svolto il suo ruolo in regione, tra gli assistenti della serie D. Per Campobasso importanti conferme: Antonio Severino e Marco Carrelli saranno assistenti Can Pro anche per la prossima stagione. Così come l'arbitro Maurizio Barbiero in serie D. Sempre in serie D confermati anche gli assistenti Matteo Quici e Agostino De Santis e l'osservatore Paolo Di Toro.(Ansa)