Olympia Agnonese, ripescaggio ufficiale, i Colaizzo tornano al timone della squadra granata, apertura alla partecipazione di tutti

Si ritorna a parlare e confrontarsi sulla squadra locale agnonese in una assemblea popolare aperta a tutti convocata dalla società tenutasi nel pomeriggio di ieri 18 Luglio presso il Teatro Italo Argentino di Agnone.

Dopo la cocente delusione legata alla retrocessione e le infinite polemiche a seguito, l'acclarato oramai ripescaggio dell'Agnonese, pacifica gli animi e il dialogo ridiventa costruttivo e si pensa al futuro della squadra e al nuovo organigramma dirigenziale. A seguito della retrocessione da parte della famiglia Colaizzo, i maggiori azionisti nella precedente stagione calcistica, dalle loro dichiarazioni si registrò un niet deciso e non revocabille, nel voler continuare l'avventura . Ma ieri in un clima di estrema collaborazione generale e con una chiara richiesta di invito alla partecipazione rivolta a tutti, la famiglia Colaizzo ha dato la disponibilità a rimettersi in gioco con passione e con la usuale generosità che li ha contraddistinti finora spinti dall'amore per il nostro paese e questo territorio.

A fare da conduttore e cordinatore della riunione il dottor Paolantonio che in apertura innaninzitutto ha inteso ringraziare a nome di tutti i Colaizzo. Successivamente si è proceduto alle nuove nomine con alcune new entry:

Marco Colaizzo Presidente

Gelsomino De Vita Direttore Generale

Franco Paolantonio Vicepresidente

Fernando Sica vice presidente con delega al Settore Giovanile

Gianpiero Colaizzo vicepresidente con delega a Tesoriere

Mauro Marinelli Responsabile area tecnica

Onofrio di Pasquo, Alessio D'Ottavio Team Manager

Giuseppe Di Pietro Responsabile Marketing

Giuseppe Marinelli Avvocato

Pubblico presente attento e collaborativo, soddisfatto per l'avvenuto ripescaggio e onorato dal fatto che la squadra per il 13mo anno disputerà il campionato in serie D. Certo molto spazio nei ragionamenti fatti, ha occupato l'argomento risorse economiche e umane, si auspica vivamente l'ingresso di nuovi partner in società che possano investire in risorse economiche e forza lavoro. Si punta ad una squadra costruita sulle giovani leve anche se al momento il calcio mercato agnonese subisce un ritardo rispetto alle altre società dovuto ai tempi previsti per il ripescaggio,ma qualche nome già circola. La voglia, l'entusiasmo non mancano, a breve partirà la campagna abbonanamenti e allora " avanti tutta!" con la passione di sempre. Lo sport non è solo divertimento, ma volano per la crescita umana ed economica delle realtà territoriali