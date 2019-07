Entusiasmo in casa Olympia Agnonese, si riparte!

Si riparte in casa Olympia con grande entusiasmo!

Domenica 28 luglio alle ore 18, clima da primo giorno di scuola, si è riunita la rosa e lo staff tecnico della prima squadra per iniziare la preparazione. La squadra in gran parte rinnovata, composta da giovanissimi calciatori molto motivati, alloggia anche quest'anno presso Casa Olympia, l'ex ostello che l'amministrazione comunale ha concesso alla Polisportiva agnonese.

Ad accogliere il gruppo lo staff dirigenziale della società con il presidente Colaizzo,i vice Paolantonio e Sica, il direttore De Vita, Di Pietro,Di Pasquo Onofrio ,Di Ciocco.

Dopo un breve saluto il presidente a nome di tutta la societa ha augurato loro un buon lavoro. Ancora vanno messo a punto alcuni particolari di non secondo piano, non si conosce il nome del nuovo mister. I preparatorI atletici Matteo Pizii dotato di grande professionalità ed esperienza dott in Scienze della rieducazione motoria preventiva e adattata di Pescara,allenatore dei portieri Antonio Di Pasquo e il dott Nino Perna storico oramai fisioterapista della squadra granata

I nomi dei 21 giocatori:

Pablo Andres Acosta, Emanuele Allegra, Lorenzo Ballerini, Diarra Boubacar, Andrea Caputo, Andrea Carlucci, Marco Colonna, Sadiou Dembele, Salim Diakite, Ivan Di Falco, Antonio Di Lonardo, Salvatore Elefante, Daniele Frabotta, Amadou Kone, Dudu Kone, Alexander Kuzmanovic, Giuseppe Nicolao, Juro Pejic, Ivan Perkovic, Davide Spadone e Vittorio Vogliacco

E come direbbe un famoso cantautore: "che fantastica storia è la vita, E quando penso che sia finita,È proprio adesso che comincia la salita" Ogni anno in casa Olympia sembra che la bella avventura calcistica agnonese debba finire, le previsioni diventano pessimistiche, le risorse scarse, invece si ritrova entusiasmo coraggio, risorse, grazie a chi ama Agnone e questo territorio. Buon lavoro da Altomolise.net