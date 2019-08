Capracotta Trail, ecco il percorso della gara dell'11 agosto

Domenica 11 agosto 2019, lo Sci Club Capracotta organizzerà, in collaborazione con la Soc.Coop. Prato Gentile 2.0, una manifestazione sportiva denominata “4° edizione Capracotta Trail”, gara di corsa in montagna di Km 14, D+600, inserita nel calendario del Parks Trail (www.parkstrailpromotion.com). La gara con partenza e arrivo nel Pianoro di Prato Gentile si svolgerà, su percorso interamente naturale (pista sci di fondo, strade sterrate, sentieri del Comprensorio di Monte Campo/Prato Gentile), con il seguente programma: - Ritrovo ore 8.30; - Partenza ore 9.30 gara trail, a seguire le categorie giovanissimi e giovani del mini trail; - Premiazioni sul campo gara, a partire dalle ore 12.45; Contemporaneamente alla gara Trail di Km 14, sarà organizzata anche una gara Mini Trail per le fasce di età giovanissimi e giovani (da 6 a 17 anni), con diverse distanze e, inoltre, sarà possibile effettuare il percorso del Trail con camminata nordic walking. Al termine della manifestazione è previsto un pasta party per tutti i partecipanti. Si prevede una partecipazione di circa 130 atleti. Nell’edizione del 2016 abbiamo avuto 118 atleti classificati totali, 98 maschili e 20 femminili. Nell’edizione del 2017 abbiamo avuto 124 atleti classificati totali, 95 maschili e 29 femminili; Nel 2018 abbiamo avuto 89 atleti classificati totali, 76 maschili e 13 femminili. Lo Sci Club Capracotta vanta una lunga esperienza in tema di organizzazione di gare di sci ma anche di gare di corsa in montagna. Infatti, nel ricco palmares organizzativo sono riportate le seguenti manifestazioni: “Rassegna Nazionale di Corsa in Montagna (categoria amatori) Campionato Italiano Individuale Senior/Master m./f.”: Anni: 1996; 1997; 1998; Le tappe di Capracotta del circuito “Sui Tratturi del Molise”: “Sui Tratturi del Molise” , 02 giugno 2007; “Sui Tratturi del Molise” , 01 giugno 2008; “Sui Tratturi del Molise” , 01 giugno 2009; “Campionato Italiano Assoluto di staffette di Corsa in Montagna”, 24 maggio 2009; “Trail del Centenario Sci Club Capracotta”, 10 maggio 2014; “1a edizione Capracotta Trail”, 13 agosto 2016; “2a edizione Capracotta Trail”, 13 agosto 2017; “3a edizione Capracotta Trail”, 12 agosto 2018; La manifestazione del 11 agosto prossimo, pone in evidenza l’importanza del turismo sportivo e la promozione del nostro territorio di montagna con discipline sostenibili, quali lo sci di fondo, la corsa in montagna e il nordic walking, etc.