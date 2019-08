Vastogirardi: positivo il bilancio di mister Farina sul ritiro pre-campionato. “Manca solo una pedina di esperienza e siamo al completo”. Così l’allenatore campano

VASTOGIRARDI . Prosegue ad Ateleta, in Abruzzo, il raduno pre-campionato della formazione altomolisana in vista dell’imminente inizio del prossimo campionato di Serie D. Mister Francesco Farina sta tirando fuori dai suoi giocatori tutto quello che hanno.

Una rosa giovane, con diversi elementi di categoria ed esperienza e soprattutto già molto unita, elemento fondamentale per la dirigenza della Polisportiva Vastogirardi. Dopo la vittoria nel pomeriggio di domenica in amichevole contro la formazione del Casalbordino, ci si prepara alla sfida di domani pomeriggio, martedì 6 agosto, contro Ladispoli , formazione anch’essa di SERIE D.

Positivo il bilancio tracciato fino ad ora da mister Francesco Farina di questa prima parte del ritiro pre-campionato. “Dovremo sudare tanto per raggiungere il nostro obiettivo. La squadra è molto giovane ma a mio modesto avviso già molto competitiva. Per Vastogirardi la serie D rappresenta un sogno e la dirigenza sta lavorando senza sosta per essere pronta e soprattutto preparata a qualsiasi tipo di evenienza.

Ci manca – conclude l’allenatore del Vastogirardi – solo un tassello di qualità in vanti e la rosa è praticamente completa. Sudore e sacrificio caratterizzeranno la nostra annata sportiva che potrà essere ricca di soddisfazioni”.

La società, intanto, comunica di aver raggiunto anche un importante accordo con la Scuola Calcio San Leucio che si occuperà della gestione e dello svolgimento , per conto del Vastogirardi, del campionato nazionale juniores. L’allenatore delle giovanili in questo caso sarà l’isernino Umberto Di Giacomo.

VASTOGIRARDI (IS) 05/08/2019