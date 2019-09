Calcio serie D, l' opinione di Lucio Gualtieri: compagini molisane tra la sconfitta prevista dell' Olympia Agnonese e le difficoltà del Vastogirardi

Ancora una volta il commento di Lucio Gualtieri alle partite della compagine molisana in serie D. Puntuale e pacato il commento dell'ex portiere agnonese che difficimente sconfina in facili entusiasmi o acerrime denigrazioni

"Gara non facile per il Vastogirardi, che si vede costretto a rincorrere per ben due volte lo svantaggio subito, ad opera di una modesta Jesina. Svantaggio causato da due errori grossolani del proprio portiere. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio della squadra ospite per 2 ÷ 1. Nella ripresa di gioco, Il volenteroso Vastogirardi, riesce comunque a pareggiare nel primo minuto di recupero dei 5 concessi dall'arbitro Allegretta ,della sezione di Molfetta. La firma del pareggio è deĺ difensore Mykaylowskji, che fa 2÷ 2 con una doppietta personale al 91' evitando così la prima sconfitta stagionale.

*Sconfitta inaspettata del Campobasso sul proprio terreno di gioco per 3 ÷1 ad opera del Notaresco, risultato che ne ridimensiona momentaneamente le aspettative.

* Prevedibile invece ma non scontata la sconfitta dell''Agnone a Recanati, squadra accreditata per la vittoria finale del campionato.

Finale 4 ÷ 2 con ben tre gol del bomber Leopardiano, Pera. Risultato catastrofico nella dimensione, ma non veritiero per la prestazione messa in campo dall'Olympia, che sui diversi gol subiti fa harakiri.

Le preoccupazioni ci sarebbero, ma siamo all'inizio della stagione agonistica e quindi c'è tempo per invertire il trend, ...l'alternativa è l'applicazione sul campo, unico sistema atto a scongiurare che paura e ansia si impadroniscano del gruppo, evitando così di entrare in una fase di depressione agonistica, dalla quale poi diventa difficile e complicato venirne fuori. Attendiamo fiduciosi prestazioni e risultati migliori, considerate le buone potenzialità presenti nella rosa allestita."