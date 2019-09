Olympia Agnonese giovanile, parola del dirigente Sica: siamo a buon punto con la preparazione abbiamo già vinto 1- 0 con la D'Annunzio Pescara

Siamo ai nastri di partenza, la ripresa della stagione del calcio giovanile Olympia Agnone è imminente. Il 14 Settembre la prima partita di campionato della Juniores Agnonese nel girone L, il matcht a Cerignola con i pari età dell'Audace Cerignola. Il responsabile del settore giovanile Olympia Agnone Fernando Sica riferisce che la squadra quest'anno è formata da ragazzi provenienti da paesi in provincia di Isernia e da ragazzi, circa 12, che hanno aderito al progetto SCUOLA E CALCIO e frequenteranno le scuole superiori di Agnone Liceo Scientifico, Itis e Istituto Alberghiero.

La preparazione è iniziata lunedì 26 agosto con i mister Fusaro e Antonelli, il preparatore atletico Michele Delli Quadri, il dirigente Musilli e il fisioterapista

I ragazzi fanno due sedute di allenamento al giorno, mattina e pomeriggio, il giovedì fanno un allenamento con la prima squadra. Anche quest'anno Sica ha firmato un protocollo di intesa con i responsabili delle scuole superiori.A Tutti i ragazzi saranno giustificate le assenze quando giocheranno il sabato come da calendario.I responsabili delle scuole si sono dimostrati, come negli altri anni, disponibili ad attuare il progetto, semplificando le procedure per ragazzi impegnati con la scuola e con lo sport a livello agonistico, considerando anche il fatto che alcuni ragazzi provengono da regioni come la Sicilia e il Veneto, la Puglia, la Campania e il Lazio.

La squadra sabato 7 settembre si è già cimentata in una partita amichevole al Civitelle con la D'Annunzio Pescara,dando prova di ottima tecnica e aggiudicandosi un prezioso e meritato 1-0 con una rete di Di Pietro Francesco al 35° del 2tmp. Le premesse sono buone e questo fa dire a Sica: siamo a buon punto con la preparazione abbiamo già vinto 1- 0 con la D'Annunzio Pescara