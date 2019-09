Calcio serie D, pareggi a occhiali per le altomolisane Vastogirardi e Agnonese

Qui Vastogirardi: nonostante il continuo emigrare, non avendo ancora a disposizione il proprio terreno di gioco, dimostra una naturale predisposizione alle difficoltà logistiche.Oggi allo stadio Civitelle di Agnone, seguito da un discreto numero di supporter vastesi, ottiene un buon pareggio contro il più blasonato Pineto, incamera un punto che comunque muove la classifica e ne mantiene l'imbattibilità.

Su 4 gare disputate ottiene 6 punti,frutto di una vittoria ed un pareggio in esterno, due pareggi e 2 punti su due gare interne. Nel dettaglio della prestazione, si evidenziano nei 90' di gioco due tempi con facce della medaglia completamente diverse. Da un primo tempo ove di cronaca e fatti di nota si può scrivere ben poco o niente, ne segue un secondo tempo vivace con continui capovolgimenti di fronte, dove entrambe le squadre mettono cuore e tanta corsa.

Tantissime le conclusioni a rete, ben due i pali colpiti dal vastogirardi,al 58' con Varsi e all'87' con Ruggieri su calcio di punizione da 30' metri, che lascia gridare al gol, e poi ancora al 90' con Pettrone che calcia a rete su azione personale con ottima risposta del portiere Shiba. Da parte del Pineto due le azioni su cui meditare e rammaricarsi, la prima al 71' con il n°7 Sarritzu, che a porta vuota dopo una bella azione corale calcia fuori,la seconda è del n°5 Amadio che con un'azione personale calcia addosso al portiere in uscita. Alla fine della contesa entrambe,dopo un dispendio massimo di energie possono essere soddisfatte del risultato ottenuto.

Vastogirardi - 0 Pineto - 0

Qui Olympia Agnonese: ottiene un ottimo pareggio in esterno 0-0 sul campo neutro di Pineto, contro il Chieti, seconda forza del campionato. Pareggio ottenuto con un' ottima prestazione e con tanto rammarico per le occasioni da gol mancate. Auguriamo all'Olympia che la gara e la prestazione messa in campo oggi possa essere la leva che sposti gli equilibri verso risultati più consoni ai valori della squadra.