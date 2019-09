Vastogirardi: Dopo Foggia a Tolentino per continuare con il “passo campionato”. “Occorrerà sudare molto per raggiungere la salvezza”. Così il Dg Antonio Crudele.

La quinta giornata del campionato di Serie D, girone F, metterà di fronte il Tolentino contro la Polisportiva Vastogirardi guidata da mister Francesco Farina. Dopo la parentesi di coppa e l’eliminazione subita a Foggia, in una gara che comunque resterà storica per i colori giallo-blu si viaggerà alla volta di Tolentino, dove domenica 29 settembre con inizio alle ore 15, allo stadio “Della Vittoria” si disputerà la quinta gara d campionato.

Ad analizzare il match il Direttore Generale della formazione altomolisana Antonio Crudele e quello sportivo Giorgio Marinucci Palermo.

“Affrontiamo domenica una formazione molto forte e determinata. La gara di Coppa Italia contro il Foggia – spiega Antonio Crudele – è stata una parentesi storica per la nostra società e abbiamo lottato fino alla fine per tentare di passare anche questo turno. Ora testa, gambe e cuore al campionato. Ogni punto conquistato è fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza. Con rispetto e mentalità giusta affronteremo il prossimo ostacolo di campionato. Mister Farina avrà tutti i suoi calciatori a disposizione tranne De Vizia ormai quasi totalmente recuperato. Sarà importante – conclude il Dg altomolisano – continuare sulla strada intrapresa fino ad ora”.

“In questo campionato – dichiara Giorgio Marinucci Palermo – tutte le partite sono ostiche, naturalmente per fare risultato bisogna fare sempre grandi prestazioni. Come abbassi la guardia le squadre avversarie ti puniscono. Il Tolentino – conclude il Direttore Generale - è in salute ed è finora formazione imbattuta e solo questo può già dimostrare la difficoltà della prossima trasferta. Come tutte le gare venderemo cara la pelle”.