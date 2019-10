Calcio serie D: il Vastogirardi torna alla vittoria col 2- 0 con il Porto S. Elpidio, si torna a sognare in grande

Confronto allo stadio civitelle di Agnone per la 6^ giornata del campionato nazionale dilettanti serie "D" girone "F" :Vastogirardi - Atl. Calcio Porto S.Elpidio

Gara d'inizio ore 15:00 dirige l'incontro

Il sig. LUCA CAPRIULO,della sezione di Bari

A.S.D. Pol. Vastogirardi,scende in campo con la voglia e la consapevolezza di poter incamerare l'intera posta in palio, per consacrarsi matricola terribile del campionato.

Da par suo il porto S. Elpidio forte del terzo posto nella classifica generale, non vuole assolutamente cedere briciole e cercherà di conquistare il bottino pieno per tenere il passo e restare agganciata alle primissime posizioni

Fischio d'inizio ed è subito il Vastogirardi a menare le danze, ritmi sostenuti e velocità di esecuzione delle giocate costringono il S.Elpidio alla difensiva.La squadra locale va ripetutamente alla conclusione al 10' su colpo di testa di kyeremateng è grande la risposta del portiere ospite Gagliardini. Il Vastogirardi continua la sua pressione ed al 15' colpisce il palo con Varsi.

Il S.Elpidio difende e imposta la fase offensiva sulle ripartenze e su queste che cerca di creare dei pericoli, ma la squadra locale sembra indemoniata, con il trio d'attacco: Varsi, Kyeremateng e Pettrone, crea continue apprensioni alla difesa avversaria.

Al 18' azione personale di Varsi che viene atterrato e l'arbitro decreta il calcio di rigore, si incarica della battuta dagli undici metri Kyeremateng che realizza e porta il vantaggio il Vastogirardi. Tampureggiante è l'azione del Vastogirardi che non si concede pause creando e concludendo tantissimo, finendo così in crescendo la prima frazione e di gioco.

L'iniziativa del Vasto è costante anche nella fase iniziale del 2° tempo, iniziativa che viene premiata al 50' con il raddoppio ad opera di Lepore. Il porto S. Elpidio cerca di riorganizzarsi, e prende l'iniziativa del gioco per quasi tutta la seconda frazione di gioco, ma oggi ha di fronte un avversario che non concede possibilità alcuna, squadra che dimostra di essere una realtà di questo campionato, per compattezza ed organizzazione, dove tutti si sacrificano nelle varie fasi di gioco. Finale al Civitelle:

Vastogirardi, 2

Porto S. Elpidio 0