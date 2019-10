Calcio serie D, prima vittoria per l' Olympia Agnonese: 3 -5 fuori casa con la Sangiustese, salvezza possibile

Grandissima gara dell'Olympia Agnonese che sul campo neutro di Civitanova Marche, batte con un roboante 5-3 la Sangiustese.

Non poteva l'Olympia continuare in modo così anonimo e altalenante le sue prestazioni, era un punto interrogativo che molti si chiedevano, in considerazione del potenziale della rosa allestita dal presidente Colaizzo e della qualità che questo gruppo esprimeva negli allenamenti.

Oggi con una prestazione di ottimo livello, per continuità e palle gol create e realizzate sfata un possibile tabù e conferma di essere squadra che può ben figurare in questo torneo. Sicuramente darà soddisfazioni al presidente,alla dirigenza e alla tifoseria. La cronaca della gara mette in risalto le reti realizzate ben cinque, marcatori:

Kone, Minacori,Acosta,Allegra,Diarra.

Altrettanto sono state le conclusioni mancate per precipitazione e imprecisione.

Ben due sono stati i gol annullati dal direttore di gara ed altrettanti i rigori negati. Un'Olympia Agnone quella vista oggi, che emerge e vince contro ogni avversità. Vittoria da iniezione di fiducia per future gare di questo livello.