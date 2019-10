Manca il materiale, fermo turno alla Sevel di Atessa, lo spauracchio della cassa integrazione

"Abbiamo ricevuto da parte del personale Sevel la comunicazione del senza lavoro sul primo turno, turno centrale e secondo turno di domani 11 ottobre. La motivazione è legato allo stabilimento FCA di Cassino per mancanza materiale" Con questa comunicazione il delegato Uilm della Sevel stabilimento di Atessa, Emanuele Cimone, comunicava ieri 11 Ottobre, il fermo della produzione su alcuni turni di lavoro. Ma il fermo continua ed è lo stesso Cimone che lo conferma e dichiara: "L'azienda oggi ha confermato il fermo produttivo del terzo turno di questa notte e del primo e secondo turno di domani e l'annullamento di domenica 13 ottobre. Nella giornata di domani mattina l'azienda ci aggiornerà sui sviluppi dei prossimi giorni."​

I fatti sono collegati al tragico incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. La vittima fu Fabrizio Greco, operaio di Pontecorvo, sposato e padre di due bambine, che avrebbe compiuto 40 anni dopo pochi giorni dall'accaduto.L’incidente avvenne nel reparto presse. A seguito del gravissimo incidente la Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alle morte dell’operaio e chiuso lo stabilimento che forniva materiale alla Sevel di Atessa. Se il fermo dovesse persistere per gli operai si paventa la cassa integrazione