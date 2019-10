Calcio serie D, Vastogirardi sempre più convincente: sbanca l' Aragona di Vasto per 3-2

Oggi allo stadio Aragona della città di Vasto si affrontano la Vastese calcio e la pol. Vastogirardi .Gemelli "VASTESI" per denominazione degli abitanti.

Osservando all'oggi la classifica notiamo una identica parità di punti "10" terzo posto per entrambe, con un media di gol fatti 12 e 11,gol subiti 6, perfetta media inglese - 2 per entrambe.

Il Vastogirardi si presenta all'incontro forte della sua imbattibilità. La Vastese consapevole della crescente potenzialità.



Fischio d'inizio d'inizio da parte del sig.Alessandro Silvestri della sez. di Roma 1.

Vastogirardi subito sugli scudi con Pettrone mattatore nel ruolo di playmaker schierato dietro le punte, Varsi e Kyeremateng. Dopo appena 7' di gioco il Vastogirardi sempre con Pettrone, ad inventare ed incantare con le sue giocate, perfetto passaggio in corridoio sulla fascia sx per Gentile, che vede il portiere fuori posizione ed in modo intelligente calcia sul primo palo lasciato inspiegabilmente libero dal n° 1 Di Rienzo e realizza. Al 18' Vastogirardi di nuovo in vantaggio,azione simile al primo gol, Pettrone, per Gentile, sulla fascia sx cross sul secondo palo dove irrompe Lepore e mette in rete.

La vastese è frastornata dalla tanta aggressività del Vastogirardi, cerca di riorganizzarsi e tenta le sortite nella metà campo avversaria, in modo poco lucido e scoordinato, ma nonostante la poca lucidità comunque riesce a creare alcune occasioni che vengono sciupate dai propri attaccanti. Al 21' la Vastese potrebbe accorciare su calcio di rigore ma Dos Santos alla battuta dagli 11 m. calcia sul palo.

La Vastese soffre le continue ripartenze e sortite da parte del Vastogirardi che affonda le sue giocate sempre sulla fascia sx con Gentile, spina nel fianco dx della Vastese. Siamo al 39' lampo della vastese inserimento in area di Dos Santos che mette in rete di sx in corsa. Fine della 1^ frazione di gioco vantaggio Vastogirardi 2-1.

Si riprendono le ostilità per i secondi 45', Mister Farina sostituisce gli acciaccati Varsi e Nespoli e si vede costretto anche a modificare il modulo di gioco, viste le caratteristiche dei sostituti. Dobbiamo dire che in questa gara c'è poco da annoiarsi, tantissime sono le emozioni che entrambe le squadre provocano al pubblico, lo si evince anche dal numero dei calci d'angolo che a fine gara risulteranno ben 12 per la Vastese e 10 per il Vastogirardi, cosa non da poco in una gara. Si giunge così al 69' calcio di rigore per il Vastogirardi alla battuta ,Kyeremateng che realizza il 3-1.

La Vastese non demorde e accorcia di nuovo le distanze al 68' con Alonzi.

Bella gara davvero ma il risultato non cambierà più sino alla fine.Vastogirardi batte Vastese 3-1