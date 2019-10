Vastogirardi-Olympia derby altomolisano all'insegna dell'amicizia: I ragazzi della scuola calcio vestiti giallo-granata,prendono per mano i calciatori

Domenica in apertura dell'atteso derby tra le due squadre altomolisane,il Vastogirardi e l'Agnonese, presso stadio Civitelle, i ragazzi della Scuola Calcio dell 'Olympia categoria Esordienti, Pulcini e Piccoli amici, in accordo con la società del Vastogirardi, sfileranno prendendo per mano e accompagnando i giocatori di entrambe le squadre, della terna arbitrale al centro del campo per poi dare inizio alla partita, indossando i colori delle due società,.giallo e granata.

"Questo è un altro forte segnale della fattiva collaborazione di due piccole ma grandi societa dell'Alto Molise, un territorio sostanzialmente abbandonato in grossa difficoltà economica ed infrastrutturale,ma che attraverso il calcio da prova di essere ancora un territorio ricco di fermenti e degno di rappresentare il Molise in campo nazionale e internazionale" Cosi ha dichiarato il responsabile del settore giovanile Fernando Sica