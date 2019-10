Calcio serie D, il derby del Civitelle se lo aggiudica l'agnonese: una giornata di bel calcio e sportività per tutto l' Altomolise

Tantissima è l'attesa per osservare questo storico confronto tra due squadre molisane, primo ed unico evento in assoluto, escludendo la gara di coppa, nella storia calcistica del campionato nazionale di serie "D"

Avvenimento che da lustro,visibilità e vetrina nazionale a tutto l'Alto Molise, lustro in considerazione, delle difficoltà logistiche, ambientali e risorse economiche che l'impegno richiede per far fronte alla partecipazione di tali competizioni. Quindi bravissimi a prescindere, a tutte le componenti societarie dei due sodalizi.

C'è una frase bellissima che recita così:

- "Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante” –

Bene adesso diamo spazio agli interpreti, viviamo le gesta, narrandone i fatti salienti della gara:

Dirige la gara il sig. Stefano Milone, della sez.di Taurianova.

Stadio Civitelle strapieno da ambedue le tifoserie.

Ore 15: si parte ed è subito Olympia a dettare i tempi e modalità di gioco, con un atteggiamento sullo sviluppo della manovra, parsimonioso. L'impostazione offensiva viene dettata sempre dal faro illuminante Viscovich, che con le sue giocate innesca le mine sulle corsie esterne composte dalle coppie Diakite', Kone', Nicolao e Minacori che si alternano e si sovrappongono sulle medesime corsie, fungendo da stantuffi, alimentati e supportati da un'ottima condizione fisica.

Dopo appena 3' palla gol per lOlympia Kone Mamadou, solo davanti al portiere sciupa una grande occasione calciandogli addosso. Sempre Kone al 6' va in gol, ma l'arbitro annulla per sospetta posizione di fuorigioco. Al 21'minuto di gioco la padronanza imposta dall'Olympia viene premiata, da un grandissimo gol di classe ad opera di Viscovich, che palla al piede salta in slalom ben quattro difensori entra in area e batte in diagonale sul secondo palo anticipando l'uscita del portiere, vantaggio Olympia.

Il Vastogirardi tenta la reazione al 23' su un rinvio errato di Diakite, Fazio calcia da circa trenta m. impegnando in un difficile intervento l'attento Mejri che ribatte in angolo. Anche se su spunti dei singoli il Vastogirardi colleziona su ribattute dei difensori Agnonesi diversi calci d'angolo ed è su questi che crea le sue migliori opportunità sventate da Mejri in gran forma. Dopo 2' di recupero si chiude la prima frazione di gioco. Seconda frazione è sempre l'Olympia a farla da padrona ed al 51' va di nuovo in gol su calcio di punizione, che inspiegabilmente l'arbitro annulla.

L'Olympia continua a creare opportunità che spesso vengono sciupate per precipitazione ed un pizzico di egoismo dei propri avanti. Si giunge così al 61' palla al Vastogirardi sulla corsia di dx Nespoli, scodella in area, palla ribattuta da Frabotta, al limite dell'area conquista palla Kyeremateng, su quale irrompe in modo precipitoso Diakite', per l'arbitro e calcio di rigore ai più apparso generoso, va alla battuta lo stesso Kyeremateng, che realizza il pareggio per il Vastogirardi. A dirla tutta l'Olympia non meritava questa beffa. L'undici ospite pare accusare il colpo e lascia l'iniziativa al Vastogirardi, che comunque non crea grosse difficoltà.

Al 71' minuto suona la sveglia per L'Olympia bellissima azione che si materializza con una grandissima bordata dell'oggi, immenso Viscovich, che da circa 30 m. mette il pallone dove il portiere Caparro non può arrivare ed è di nuovo vantaggio Agnone.

All'80' l'Agnone potrebbe realizzare il tris con Acosta, che solo davanti al portiere butta alle ortiche la palla per chiudere definitivamente la pratica. Si arriva al 90' e nemmeno i 5'minuti di recupero che vedono il Vastogirardi, all'arrembaggio e l'Agnone sulla difensiva non modificano il risultato.

L'Olympia vista oggi si conferma squadra da grandi numeri e si aggiudica l'incontro meritatamente con il risultato di 2-1 .

Il Vastogirardi dimostra anche oggi che per batterla ci vogliono grandi prestazioni dell'avversario, ed oggi a violarne l'imbattibilità, che durava da sette giornate è stata una grande Olympia.

Nota di merito va alle tifoserie di entrambe le compagini che si distinguono per correttezza e sportività. Complimenti!